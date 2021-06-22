Son dakika haberi | Kayserisporlu Sabovic Rus ekibi Khimki'ye transfer oldu
Gelen son dakika haberine göre Kayserisporlu oyuncu Besard Sabovic Rus ekibi Khimki'ye transfer oldu.
Kayserisporlu oyuncu Besard Sabovic Rus ekibi Khimki'ye transfer oldu.
Kayserispor Kulübü'nden 'Teşekkürler Sabovic' başlığıyla yapılan açıklamada; "Kulübümüz profesyonel oyuncularından Besard Sabovic'in Rusya'nın Khimki Kulübüne transferi konusunda karşılıklı anlaşmaya varılmıştır. Besard Sabovic'e katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
(Turan Bulut/ İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı