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Son dakika haber... Kayserispor izin yapıyor

Son dakika gelişmesine göre Hes Kablo Kayserispor, ligin 30.haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın başlayacak.

Son dakika haber... Kayserispor izin yapıyor
30.06.2020 10:15 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:29

Hes Kablo Kayserispor, ligin 30.haftasında evinde oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın başlayacak. Sarı-Kırmızılılar bugünü izinli olarak geçirecek.

Süper Ligde üst üste aldığı iki galibiyetle ile ligde kalma umutlarını artıran Hes Kablo Kayserispor'da bugün izin günü. Pazar günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatan Sarı-Kırmızılılar dün yaptığı yenileme antrenmanının ardından teknik heyet futbolculara 1 gün izin verdi. Sarı-Kırmızılılar Beşiktaş maçı hazırlıklarına yarın kaldığı yerden devam edecek.

6 Temmuz 2020 Pazartesi günü Kadir Has Stadyumunda oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş mücadelesi saat 21.00'de başlayacak. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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