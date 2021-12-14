Son dakika haber... Kayserispor 9 maçtır kazanamıyor
Son dakika spor haberi... Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı son 9 maçından galibiyet alamadı.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı son 9 maçından galibiyet alamadı.
Süper Lig 16.haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geldi. İki takım ligde 51. kez karşılaştı. Beşiktaş ile Kayserispor arasında bugüne kadar oynanan 51 müsabakada 9 maç berabere bitti. Sarı Kırmızılı takım 12 kez kazanırken Siyah Beyazlı takım ise 30 kez gülen taraf oldu. Bu maçlarda Beşiktaş ise 86 gol atarken Kayserispor ise 50 gol üretebildi.
4-2 biten maç sonrasında Beşiktaş, Kayserispor'a karşı sahasındaki galibiyet sayısını 21'e çıkardı. 3 maçın berabere bittiği iki takım arasında İstanbul'da oynanan maçlarda Kayserispor sadece 2 kez kazandı. İstanbul'da oynanan 26 maçta Beşiktaş 60 gol atarken, Kayserispor ise 20 gol attı.
Beşiktaş bu maçlarda en farklı galibiyetini 4-0'lık sonuçla aldı. Kayserispor İstanbul'da son olarak 2011-2012 sezonunda kazandı. Sarı Kırmızılılar, o sezon rakibini 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırmıştı. İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
1973-1974 Beşiktaş-Kayserispor 3-0
1974-1975 Beşiktaş-Kayserispor 2-0
1979-1980 Beşiktaş-Kayserispor 2-1
1985-1986 Beşiktaş-Kayserispor 3-0
1992-1993 Beşiktaş-Kayserispor 1-0
1993-1994 Beşiktaş-Kayserispor 1-0
1994-1995 Beşiktaş-Kayserispor 4-1
1995-1996 Beşiktaş-Kayserispor 4-1
1997-1998 Beşiktaş-Kayserispor 4-1
2004-2005 Beşiktaş-Kayserispor 3-2
2005-2006 Beşiktaş-Kayserispor 0-0
2006-2007 Beşiktaş-Kayserispor 2-1
2007-2008 Beşiktaş-Kayserispor 0-0
2008-2009 Beşiktaş-Kayserispor 1-0
2009-2010 Beşiktaş-Kayserispor 0-1
2010-2011 Beşiktaş-Kayserispor 4-2
2011-2012 Beşiktaş-Kayserispor 0-2
2012-2013 Beşiktaş-Kayserispor 3-1
2013-2014 Beşiktaş-Kayserispor 2-1
2015-2016 Beşiktaş-Kayserispor 4-0
2016-2017 Beşiktaş-Kayserispor 2-2
2017-2018 Beşiktaş-Kayserispor 2-0
2018-2019 Beşiktaş-Kayserispor 2-0
2019-2020 Beşiktaş-Kayserispor 4-1
2020-2021 Beşiktaş-Kayserispor 3-1
2020-2021 Beşiktaş-Kayserispor 4-2 - KAYSERİ
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