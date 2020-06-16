Son dakika haber... Kayserispor 3 puan istiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Kayserispor 3 puan istiyor

Gelen son dakika haberlerine göre Hes Kablo Kayserispor, sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçından 3 puan alarak, ligde kalma mücadelesini sürdürmek istiyor.

Son dakika haber... Kayserispor 3 puan istiyor
16.06.2020 11:32 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:36

Hes Kablo Kayserispor, sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçından 3 puan alarak, ligde kalma mücadelesini sürdürmek istiyor.

Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, bu maçın çalışmalarını sürdürüyor. Dün çift idman yapan sarı- kırmızılı ekip, bugün de sıkı çalışma temposunu sürdürecek. Teknik Direktör Robert Prosinecki gözetiminde çalışan sarı-kırmızılı ekip, sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçını kazanarak kümede kalma mücadelesini sürdürmek istiyor.

Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bölükbaşı, uzun bir aradan sonra devam eden Süper Lig'e galibiyetle başlamak istediklerini ancak şanssız bir yenilgi aldıklarını belirterek, "8 final maçımızdan birini kaybettik. Ancak önümüzde 7 maç daha var. Bunlardan ilki Gençlerbirliği ile. Sahamızdaki bu maçı muhakkak kazanmak istiyoruz. Tüm hazırlıklarımızı da bu yönde yapıyoruz. Umarım iyi bir çalışma evresi geçirip cumartesi günü kazanan taraf oluruz" dedi.

Kayserispor ile Gençlerbirliği arasındaki müsabaka, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 18: 30'da oynanacak.,

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı Haber
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu Haber
Duruşmalar başladı, İstanbul Adalet Sarayı önünde uzun kuyruklar oluştu
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek Haber
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu Haber
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal 'kabadayı' benzetmesi Haber
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal "kabadayı" benzetmesi
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Mahsun Kırmızıgül, nostaljik paylaşım yaptı, ünlü isimleri görenler tanıyamadı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Davalının borcunu ailesine duyuran avukat ağır cezada yargılanacak
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Muharrem İnce, tekrar cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor
Muharrem İnce, tekrar cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünüyor
Seren Serengil ve Lerzan Mutlu birbirine girdi, hakaretler havada uçuştu
Seren Serengil ve Lerzan Mutlu birbirine girdi, hakaretler havada uçuştu
Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı
Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı
İki evden 200 bin TL'lik hırsızlık yapan 1'i hamile 3 kadın hırsız yakalandı
İki evden 200 bin TL'lik hırsızlık yapan 1'i hamile 3 kadın hırsız yakalandı
75. yaşını kutlayan Coşkun Göğen yeni proje müjdesini verdi: Komedi filmiyle bomba gibi geliyorum
75. yaşını kutlayan Coşkun Göğen yeni proje müjdesini verdi: Komedi filmiyle bomba gibi geliyorum
Kırıkkale'de, Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ait dua kitapları ele geçirildi
Kırıkkale'de, Hıristiyanlığın ilk dönemlerine ait dua kitapları ele geçirildi
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresi Londra'da satışa çıkıyor
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresi Londra'da satışa çıkıyor
Vatandaşlar, intihara kalkışan adamı canlı yayınlamak için birbiriyle yarıştı
Vatandaşlar, intihara kalkışan adamı canlı yayınlamak için birbiriyle yarıştı
Sevgilisiyle tatile çıkan Aleyna Tilki, gazetecileri görünce köşe bucak kaçtı
Sevgilisiyle tatile çıkan Aleyna Tilki, gazetecileri görünce köşe bucak kaçtı
Maske ve eldivenler su altındaki yaşamı tehdit ediyor
Maske ve eldivenler su altındaki yaşamı tehdit ediyor
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla atarak devrildi: 2'si çocuk 6 yaralı
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Cizre esnafı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için iş yerlerini açmayacak
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
Kırşehir İl Emniyet Müdürü ve Akpınar İlçe Kaymakamı koronavirüse yakalandı
ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'un kızı Disney'in hissedarı oldu
ABD'de polis tarafından öldürülen George Floyd'un kızı Disney'in hissedarı oldu
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
Kız kardeşi tehdit etmişti! Kim, Güney Kore ile ortak kullanılan irtibat bürosunu havaya uçurdu
Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü
Hindistan'da bir kişi, ailesinin sigortadan para alabilmesi için kendini öldürttü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Musa Farisoğulları Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Türkan Şoray Serenay Sarıkaya Nuri Bilge Ceylan
Spor Ali Koç Okan Buruk Fatih Terim Bülent Korkmaz Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Kaza Bingöl Twitter
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Kayserispor 3 puan istiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 12:12:21. #1.15#
title