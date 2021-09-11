Son dakika haber... KAYSERİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Haberler
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Son dakika haber... KAYSERİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: SURİYE'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde devriye gezen askeri araca teröristler tarafından tanksavar ile açılan ateş sonrası şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe'nin acı haberi Kayseri'deki baba ocağına verildi.

SURİYE'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde devriye gezen askeri araca teröristler tarafından tanksavar ile açılan ateş sonrası şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe'nin acı haberi Kayseri'deki baba ocağına verildi.

Suriye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde devriye gezen askeri araca teröristler tarafından tanksavar ile ateş açıldı. Araçta bulunan Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe ve Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir şehit olurken, 3 asker de yaralandı. Şehit Mücahit Sınırtepe'nin acı haberi Kayseri'de yaşayan ailesine verildi. Acı haberi alan baba Faruk, anne Suzan Sınırtepe, yaklaşık 2 ay önce evlendiği eşi Sevinç ile 3 kardeşi gözyaşı döktü. Şehit Sınırtepe'nin yakınları ve vatandaşlar taziye içine baba ocağına geldi. 4 kardeşten en büyüğü olan Mücahit Sınırtepe, bugün ikindi vakti Kalemkırdı Caminde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Son dakika haber... KAYSERİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Son dakika haber... KAYSERİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Son dakika haber... KAYSERİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Son dakika haber... KAYSERİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
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Haber: Son dakika haber... KAYSERİ'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ - Haberler
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