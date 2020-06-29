Son dakika haber | Kayseri Ticaret Borsası Son dakika haberi: Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 52 liradan, takım pastırmanın kilogramı en yüksek 95 liradan satıldı.

Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 52 liradan, takım pastırmanın kilogramı en yüksek 95 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,47 1,52 Arpa Kg 1,30 1,32 Kabak çekirdeği (yerli) Kg 30,00 35,00 Sucuk Kg 52,00 65,00 Pastırma (takım) Kg 91,80 95,00 Pastırma (karaparça) Kg 86,00 91,80

Kaynak: AA