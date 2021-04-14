Son dakika haber | Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Altınkaya koronavirüse yenildi
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Son dakika haber | Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Altınkaya koronavirüse yenildi

Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Altınkaya koronavirüse yenildi

Son dakika gündem haberi... KAYSERİ Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya (59), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KAYSERİ Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya (59), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, yaklaşık 1 ay önce kas ağrısı şikayetiyle Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan 3 çocuk babası Altınkaya, evinde karantinaya alındı. Bir süre sonra durumu ağırlaşan Altınkaya, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Altınkaya, doktorarın tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Altınkaya, yarın toprağa verilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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