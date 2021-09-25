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Son dakika haber! Kayseri emniyetinden ortak uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Kayseri emniyetinden ortak uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika haberi... Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yapılan operasyonda, satışa hazır halde uyuşturucu bulunduran 5 kişi yakalandı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince ortak yapılan operasyonda, satışa hazır halde uyuşturucu bulunduran 5 kişi yakalandı.

Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda 15 parça halinde satışa hazır halde 39.47 gram metamfetamin, 5 parça halinde 4.74 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 6 adet kilitli poşet, 1 adet tabanca, şarjör ve 5 adet fişek ele geçirildi. Aramalarda çıkan materyallere el konulurken, operasyonda yakalanan 3 şahıs 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 2 şahıs da 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KAYSERİ

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