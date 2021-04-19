Son dakika haber: Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber: Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Kayseri'nin Develi ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahısların tespitine yönelik çalışma başlattı.

Develi ilçesinde çalışma başlatan jandarma ekipleri, otomobil ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 25 gram bonzai maddesi ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler C.Ö, M.N.U, H.O. ve A.Ö'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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