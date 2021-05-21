Son dakika haber | Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber | Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı

Son dakika haber | Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Tomarza ilçesi Emiruşağı Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda E.K, B.S, A.K, A.Y. ve F.S. yakalandı.

Kayseri-Develi yolu Erciyes Tekir Yaylası mevkisinde ise bir otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, sürücü A.A. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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