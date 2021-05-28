Son dakika haber | Kayseri'deki terör saldırısı davasına devam edildi

Son dakika gündem haberine göre Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin dava sürüyor.

Kayseri'de 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne patlayıcı yüklü araçla düzenlenen terör saldırısına ilişkin dava sürüyor.

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşması, katılımcı sayısının fazla olması nedeniyle adliyenin konferans salonunda görüldü.

Duruşmada tutuklu sanıklar B.K, M.A, M.Ö. ve S.A, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, saldırıda yaralanan gaziler ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun, AK Parti Kayseri İl Başkan Yardımcısı Ramazan Bedir'in de aralarında bulunduğu avukatlar müdahil olarak katıldı.

Terör saldırısının faillerinden PKK'lı Ferhat Tekiner ise dün akşam Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kuruma nakledildiği için duruşmaya katılmadı, avukatı salonda hazır bulundu.

Sanıklar savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraat ve tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Saldırı

1. Komando Tugay Komutanlığında görevli askerlerin 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıktıkları sırada bombalı araçla düzenlenen saldırıda 15 asker şehit düşmüş, 54 asker yaralanmıştı.

Hain saldırıyla ilgili 8 sanık, Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonucu çeşitli hapis cezalarına çarptırılmış, 10 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etmişti. Ferhat Tekiner ile hakkında kırmızı bülten çıkartılan firari Sait Karabulut'un dosyası ayrılmıştı. MİT'in emniyetle iş birliği içinde gerçekleştirdiği operasyonla Irak'ın kuzeyinde yakalanan Ferhat Tekiner'in ifadeleri doğrultusunda hazırlanan ek iddianameyle sanık sayısı 6'ya çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil