Ülkeye giriş yapan terör örgütü DEAŞ mensuplarına kalacak ev ve yer temini yapan 7 kişi adliyede - Haberler
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Ülkeye giriş yapan terör örgütü DEAŞ mensuplarına kalacak ev ve yer temini yapan 7 kişi adliyede

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ülkeye giriş yapan terör örgütü DEAŞ mensuplarına kalacak ev ve yer temini yapan 7 kişi adliyede Kayseri'de polis ekipleri tarafından şafak vakti düzenlenen DEAŞ operasyonunda terör örgütünün içerisinde faaliyet gösteren ve bağlantıları devam, deşifre olmamak için kimlik çıkarmayan ve...

KAYSERİ (İHA) - Ülkeye giriş yapan terör örgütü Deaş mensuplarına kalacak ev ve yer temini yapan 7 kişi adliyede

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından şafak vakti düzenlenen DEAŞ operasyonunda terör örgütünün içerisinde faaliyet gösteren ve bağlantıları devam, deşifre olmamak için kimlik çıkarmayan ve terör örgütünün talimatı ile ülkeye kaçak yollardan giren DEAŞ mensuplarına kalacak ev ve yer temini yaptıkları tespit edilen 7 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda, Suriye ve Irak'ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt ile bağlarını koparmadıkları, illegal yollardan kaçak olarak ülkeye giriş yaparak kente geldikleri ve deşifre olmamak için kimlik çıkarmadıkları, terör örgütün talimatları doğrultusunda ülkeye giriş yapan DEAŞ mensubu şahıslara kalacak ev ve yer temini yaptıkları tespit edilen Irak uyruklu 17 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler tarafından ikametlerde yapılan aramada ise dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan 10 kişi ise sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderildi.

Ülkeye giriş yapan terör örgütü DEAŞ mensuplarına kalacak ev ve yer temini yapan 7 kişi adliyede

Ülkeye giriş yapan terör örgütü DEAŞ mensuplarına kalacak ev ve yer temini yapan 7 kişi adliyede

Ülkeye giriş yapan terör örgütü DEAŞ mensuplarına kalacak ev ve yer temini yapan 7 kişi adliyede

Ülkeye giriş yapan terör örgütü DEAŞ mensuplarına kalacak ev ve yer temini yapan 7 kişi adliyede

Ülkeye giriş yapan terör örgütü DEAŞ mensuplarına kalacak ev ve yer temini yapan 7 kişi adliyede

Ülkeye giriş yapan terör örgütü DEAŞ mensuplarına kalacak ev ve yer temini yapan 7 kişi adliyede

Ülkeye giriş yapan terör örgütü DEAŞ mensuplarına kalacak ev ve yer temini yapan 7 kişi adliyede

Ülkeye giriş yapan terör örgütü DEAŞ mensuplarına kalacak ev ve yer temini yapan 7 kişi adliyede

Ülkeye giriş yapan terör örgütü DEAŞ mensuplarına kalacak ev ve yer temini yapan 7 kişi adliyede

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Son Dakika Haberleri
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