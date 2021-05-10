Son dakika haber... Kayseri'de yol verme meselesinden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada baba ve 2 oğlu yaralandı

Son dakika haberi... Kayseri'de yol verme meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada baba ve iki oğlu yaralandı.

Kayseri'de yol verme meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen silahlı kavgada baba ve iki oğlu yaralandı.

İddiaya göre, merkez Kocasinan ilçesi Höbek Mahallesi'ndeki iki aile arasında, yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ö. ve oğlu A.Ö, av tüfeğiyle etrafa ateş etti. Saçmaların isabet ettiği E.B.S ile oğulları Ö.S.S. ve N.S. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı baba ve iki oğlunu hastaneye kaldırdı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan zanlılardan baba M.Ö. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, oğlu A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaklaşık 5 yıl önce de E.B.S'nin farklı bir nedenle M.Ö'yü silahla yaraladığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün