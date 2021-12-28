Son dakika haber... Yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı
Son dakika gelişmesine göre Kayseri'de yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerini engellemek amacıyla düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yılbaşı öncesi terör örgütü Deaş'ın eylem ve faaliyetlerini engellemek amacıyla düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri ve illegal yollarla yurda girdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik yılbaşı öncesi çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda Suriye ve Irak uyruklu 5 zanlı yakalandı.
Zanlıların ikametlerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.