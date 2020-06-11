Son dakika haber | Kayseri'de yangın tatbikatı Son dakika haberi: Kayseri'de Orman Bölge Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, yangın tatbikatı düzenledi.

Kayseri'de Orman Bölge Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, yangın tatbikatı düzenledi.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında düzenlenen tatbikata müdürlüklerin bünyesindeki personel ile orman işçileri katıldı.

Tatbikatta, katılımcılara, orman yangınlarıyla daha etkin mücadele, yangın öncesinde ve sonrasında yapılacak işlemler uygulamalı gösterildi.

Ayrıca tatbikatta, yangına müdahale malzemeleri ve araçlar tanıtılıp yangına hazırlıklı olunması için yapılması gerekenler anlatıldı.

Kaynak: AA