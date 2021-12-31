Son dakika haber... Kayseri'de yakalanan 5 terör örgütü DEAŞ zanlısından biri tutuklandı - Haberler
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Son dakika haber... Kayseri'de yakalanan 5 terör örgütü DEAŞ zanlısından biri tutuklandı

Son dakika haber... Kayseri'de yakalanan 5 terör örgütü DEAŞ zanlısından biri tutuklandı
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Kayseri'de yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheliden biri tutuklandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yılbaşı öncesi terör örgütü Deaş'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri ve illegal yollarla yurda girdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen zanlılardan H.A. tutuklandı, diğerleri Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerini engellemek amacıyla 28 Aralık'ta düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alınmış, zanlıların ikametlerinde dijital materyaller ele geçirilmişti.

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AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

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