Son dakika haber | Kayseri'de uyuşturucu sanıklarına hapis cezası Son dakika habere göre KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Tunç Sarar, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ile 31 bin 240 TL para cezasına çarptırıldı.

KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Tunç Sarar, 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ile 31 bin 240 TL para cezasına çarptırıldı. Aynı davanın tutuksuz sanığı Murat H.'ye ise 8 yıl 4 ay hapis ile 16 bin 660 TL para cezası verildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geçen yıl Melikgazi ilçesinde yaptığı operasyonda, Murat H. ve Tunç Sarar'ı yakalayarak, gözaltına alıdı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 2.51 gram uyuşturucu ele geçirildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tunç S. tutuklanarak cezaevine koyulurken, Murat H., tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakıldı.

İkili hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada bugün karar verildi. Karar duruşmasına tutuklu sanık Tunç Sarar, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Murat H. ise duruşma salonunda hazır bulundu. Uyuşturucu ticareti yapmadıklarını öne süren sanıklar, beraatlarını istedi.Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Tunç Sarar'ı 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 15 yıl 7 ay 15 gün hapis ve 31 bin 240 TL para cezasına çarptırdı.

Murat H.'ye de aynı suçtan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 TL para cezası verdi. Ayrıca yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol uygulaması getirdi.

Kaynak: DHA