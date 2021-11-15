Son dakika haber | Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Son dakika habere göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evinde uyuşturucu bulunduran şüpheli gözaltına alındı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evinde uyuşturucu bulunduran şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı öne sürülen İ.A'nın ikametine operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan şüphelinin evinde 3 bin uyuşturucu hap ve 10 gram Afgan macunu ele geçirildi.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri
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