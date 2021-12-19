Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri'de bir kamyonun yolcu koltuğunun altından uyuşturucu çıktı, 2 zanlı gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir kamyonun yolcu koltuğunun altından uyuşturucu çıktı, 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, batı illerinden kente uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı.

Bu kapsamda Kayseri-Ankara kara yolu uygulama noktasında düzenlenen operasyonda, şüphelilerin bulunduğu kamyon durduruldu.

Kamyonun yolcu koltuğunun alt kısmına gizlenmiş 225 gram sentetik uyuşturucu ve 2,20 gram esrar bulundu.

Operasyonda, A.C. ve M.P. gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

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