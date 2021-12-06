Son dakika haber: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Murat Asil - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik Melikgazi ilçesi Şeker Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi.
İkamette yapılan aramada 537 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri
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