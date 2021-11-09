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Son dakika haber | Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika habere göre Kayseri polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alınırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Araştırma ekipleri ile ortak yapılan çalışmada, Sahabiye Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda evde arama yapan ekipler, satışa hazır 96 paket halinde 38.5 gram eroin, 191.70 gram bonzai, 1adet uyuşturucu paketlemek için kullanılan rulo folyo ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 9 şüpheli şahsa işlem yapılırken, 4 şüpheli şahıs ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı. - KAYSERİ

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