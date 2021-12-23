Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Haberler
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Haberler | Yerel

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapıldığı değerlendirilen Kılıçaslan mahallesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada; satışa hazır paketler halinde 19.15 gram metamfetamin maddesi, satışa hazır paketler halinde 18.65 gram eroin maddesi, 60 adet uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu paketlemek için rulo folyo ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 7 şüpheliye işlem yapılırken, 3 şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Son Dakika Haberleri

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