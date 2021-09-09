Son dakika haber... Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Son dakika haber... Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 'uyuşturucu ticareti' yaptığı belirlenen bir kişi yakalanırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 'uyuşturucu ticareti' yaptığı belirlenen bir kişi yakalanırken, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda Melikgazi İlçesi Osmanlı Mahallesinde A.E.'nin depo olarak kullandığı eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda bin 458 adet sentetik uyuşturucu hap ve 540 gram ağırlığında Afgan macunu (uyuşturucu madde) ele geçirildi. Olayın ardından A.E., gözaltına alındı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülen faaliyetlerin, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Nişanlısından ayrılan genç yürekleri ağza getirdi
Nişanlısından ayrılan genç yürekleri ağza getirdi
Uyuşturucu yüzünden çıkan kavgada pompalı tüfekle oğlunu öldürdü
Uyuşturucu yüzünden çıkan kavgada pompalı tüfekle oğlunu öldürdü
Para karşılığı kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Falakanın kurallarından bahsediyordu
Para karşılığı kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Falakanın kurallarından bahsediyordu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Hulusi Akar Devlet Bahçeli Yevgeniy Ziniçev Adil Karaismailoğlu
Magazin Derya Baykal Kylie Jenner Serdar Ortaç Yıldız Tilbe
Spor Diego Cristiano Çağdaş Atan Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haber... Kayseri'de uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 17:06:49. #1.15#

title