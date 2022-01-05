KAYSERİ' DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ TAŞIYAN MİDİBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI 1 ÖLÜ 20 YARALI

KAYSERİ (DHA) - Kayseri'nin Hacılar ilçesi Erenler caddesi üzerinde üniversite öğrencilerini taşıyan midübüsün henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybeti, 20 kişi de yaralandı. Otobüste bulunan Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin Erciyes kayak merkezinde kayak yaptıktan sonra dönüş yolunda oldukları sırada kazanın meydana geldiği bildirildi.