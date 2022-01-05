KAYSERİ' DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ TAŞIYAN MİDİBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI 1 ÖLÜ 20 YARALI - Haberler
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KAYSERİ' DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ TAŞIYAN MİDİBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI 1 ÖLÜ 20 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'nin Hacılar ilçesi Erenler caddesi üzerinde üniversite öğrencilerini taşıyan midübüsün henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybeti, 20 kişi de yaralandı.

KAYSERİ (DHA) - Kayseri'nin Hacılar ilçesi Erenler caddesi üzerinde üniversite öğrencilerini taşıyan midübüsün henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybeti, 20 kişi de yaralandı. Otobüste bulunan Erciyes Üniversitesi öğrencilerinin Erciyes kayak merkezinde kayak yaptıktan sonra dönüş yolunda oldukları sırada kazanın meydana geldiği bildirildi.

KAYSERİ' DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ TAŞIYAN MİDİBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI 1 ÖLÜ 20 YARALI

KAYSERİ' DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ TAŞIYAN MİDİBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI 1 ÖLÜ 20 YARALI

KAYSERİ' DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ TAŞIYAN MİDİBÜS ŞARAMPOLE YUVARLANDI 1 ÖLÜ 20 YARALI

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