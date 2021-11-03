Son dakika haber! Kayseri'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haber! Kayseri'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Kayseri'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Y.Ö'nün kullandığı 38 RU 021 plakalı otomobil, merkez Kocasinan ilçesi Hastane caddesinde, Ö.F.T. yönetimindeki 38 DZ 762 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 38 DZ 762 plakalı otomobil devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.

Kazada yaralanan sürücü Ö.F.T. ile aynı araçta bulunan 3 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Son dakika haber! Kayseri'de trafik kazasında 4 kişi yaralandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
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