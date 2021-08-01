Son dakika haber: Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haberi... Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Sivas Caddesi'nde B.A'nın kullandığı yabancı plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 3 tekerlekli mobilet çarpıştı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin