Son dakika haber: Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı
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Son dakika haber: Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haber: Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Sivas Caddesi'nde B.A'nın kullandığı yabancı plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 3 tekerlekli mobilet çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Son dakika haber: Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haber: Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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