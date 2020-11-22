Trafik kazası: 3 yaralı
22.11.2020 12:49 | Son Güncelleme: 22.11.2020 13:13
Kayseri'de çöp kamyonuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kayseri'de çöp kamyonuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
D.B'nin kullandığı 38 ABS 596 otomobil, Kayseri-Malatya kara yolu Gökkent kavşağı yakınında, belediye ekiplerinin refüjde budadıkları ağaçların dallarını yükledikleri U.I. idaresindeki 34 UG 2138 plakalı çöp kamyonuna çarptı. Yaralanan D.B. ile otomobildeki 2 kişi, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan