Trafik kazası: 3 yaralı
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Trafik kazası: 3 yaralı

22.11.2020 12:49 | Son Güncelleme: 22.11.2020 13:13
Trafik kazası: 3 yaralı

Kayseri'de çöp kamyonuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kayseri'de çöp kamyonuna çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

D.B'nin kullandığı 38 ABS 596 otomobil, Kayseri-Malatya kara yolu Gökkent kavşağı yakınında, belediye ekiplerinin refüjde budadıkları ağaçların dallarını yükledikleri U.I. idaresindeki 34 UG 2138 plakalı çöp kamyonuna çarptı. Yaralanan D.B. ile otomobildeki 2 kişi, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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