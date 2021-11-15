Son dakika haber! Kayseri'de tartıştığı kızını bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haber! Kayseri'de tartıştığı kızını bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Kayseri'de tartıştığı kızını bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Kayseri'nin Talas ilçesinde tartıştığı kızını bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı.

TALAS, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde tartıştığı kızını bıçaklayarak öldüren kişi gözaltına alındı.

Tablakaya Mahallesi'nde yaşayan B.K. (63) henüz belirlenemeyen nedenle kızı Ş.T. (40) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada B.K. kızını bıçakladı.

B.K'nın ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ş.T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli B.K. polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri

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