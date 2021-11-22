Son dakika haber | Kayseri'de tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan genç öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Kayseri'de tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan genç öldü

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Kayseri'de tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan genç öldü

Son dakika gündem haberine göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gesi Mahallesi Mehmet Yazar Caddesi'nde H.K. (19), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan H.K, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

H.K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title