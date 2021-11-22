Son dakika haber | Kayseri'de tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan genç öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gesi Mahallesi Mehmet Yazar Caddesi'nde H.K. (19), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan H.K, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

H.K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

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