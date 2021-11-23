Son dakika haber... Kayseri'de tartıştığı genci bıçakla öldüren zanlı yakalandı - Haberler
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Son dakika haber... Kayseri'de tartıştığı genci bıçakla öldüren zanlı yakalandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Kayseri'de tartıştığı genci bıçakla öldüren zanlı yakalandı

Son dakika haberler: Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı genci bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı genci bıçakla öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gesi Mahallesi Mehmet Yazar Caddesi'nde dün tartıştığı H.K'yi (19) bıçaklayarak öldüren S.G'yi saklandığı ikamette yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

S.G. tarafından dün bıçakla yaralanan ve sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan H.K, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

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