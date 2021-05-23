Son dakika haber: Kayseri'de tartıştığı babasını tabancayla vurduktan sonra bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Kayseri'de tartıştığı babasını tabancayla vurduktan sonra bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı

Son dakika haber: Kayseri'de tartıştığı babasını tabancayla vurduktan sonra bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Kayseri'de tartıştığı babasını tabancayla vurduktan sonra bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı.

Kayseri'de tartıştığı babasını tabancayla vurduktan sonra bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı.

Yeşilyurt Mahallesi 2775 Sokak'taki evlerinde tartıştığı babasını öldüren M.T.E'nin (34), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.T.E, dün tartıştığı babasını tabanca ile vurduktan sonra bıçaklayarak öldürmüş, zanlı ikamete gelen ekiplere teslim olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Babasını önce silahla vurdu, hızını alamayıp mutfaktan getirdiği bıçakla öldürdü
Babasını önce silahla vurdu, hızını alamayıp mutfaktan getirdiği bıçakla öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Derya Yanık Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Ataizi Necati Şaşmaz Oktay Kaynarca İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Kayseri'de tartıştığı babasını tabancayla vurduktan sonra bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 19:43:22. #1.14#

title