Son dakika haber: Kayseri'de tartıştığı babasını tabancayla vurduktan sonra bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı
Son dakika haber... Kayseri'de tartıştığı babasını tabancayla vurduktan sonra bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı.
Kayseri'de tartıştığı babasını tabancayla vurduktan sonra bıçaklayarak öldüren kişi tutuklandı.
Yeşilyurt Mahallesi 2775 Sokak'taki evlerinde tartıştığı babasını öldüren M.T.E'nin (34), emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.T.E, dün tartıştığı babasını tabanca ile vurduktan sonra bıçaklayarak öldürmüş, zanlı ikamete gelen ekiplere teslim olmuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan