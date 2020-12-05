Son dakika haber | Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza
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Son dakika haber | Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

05.12.2020 01:12 | Son Güncelleme: 05.12.2020 01:16
Son dakika haber | Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

Son dakika haberleri... KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan sürücü ve yolculara ceza kesildi.

KAYSERİ'de, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan sürücü ve yolculara ceza kesildi.  

Türkiye genelinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 21.00 itibariyle, 56 saatlik kesintisiz uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kayseri'de polis ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge kapsamında denetimlere başladı. Şehrin pek çok noktasında kontrol noktası oluşturan ekipler, kısıtlama saatinden itibaren sokaktaki vatandaşları durdurarak belgelerini kontrol etti. Kısıtlama saatinin gelmesinin ardından, Cumhuriyet Meydanı'nda polis ekipleri kaldı. Ekipler, izin belgesi olmayan sürücü ve yolculara ceza kesti. Pazartesi saat 05.00'e kadar denetimleri sürdürecek olan polis ekipleri, izin belgelerini ibraz edemeyen kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 TL ceza kesecek.


Son dakika haber | Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza
Son dakika haber | Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza
Son dakika haber | Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza
Son dakika haber | Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza
Son dakika haber | Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza
Son dakika haber | Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza
Son dakika haber | Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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