Son dakika haber | Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı
Son dakika gündem haberi: Kayseri'nin Bünyan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
15.08.2020 15:25 | Son Güncelleme: 15.08.2020 15:28
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde Murat C. ile Mustafa B. (40) ve Osman S. (40) arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Murat C'nin silahla ateş ederek yaraladığı Mustafa B. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Osman S. ise Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli Murat C, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Kaynak: AA