Son dakika haber | Kayseri'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu (2)
28.01.2021 00:56 | Son Güncelleme: 28.01.2021 01:02
Son dakika haberi: 7 KATLI BİNANIN YANGIN MERDİVENİ DEVRİLDİKayseri'de, saatteki hızı 70 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle Melikgazi ilçesi İnönü Bulvarı'nda 7 katlı binanın yangın merdiveni devrildi.
7 KATLI BİNANIN YANGIN MERDİVENİ DEVRİLDİ
Kayseri'de, saatteki hızı 70 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle Melikgazi ilçesi İnönü Bulvarı'nda 7 katlı binanın yangın merdiveni devrildi. Olayda yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binanın önüne gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN