Son dakika haber! Kayseri'de sağanak yağış sele dönüştü
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Son dakika haber! Kayseri'de sağanak yağış sele dönüştü

Son dakika haber! Kayseri'de sağanak yağış sele dönüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde sağanak yağıştan dolayı meydana gelen selde maddi hasar oluştu.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde sağanak yağıştan dolayı meydana gelen selde maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Dilciler Mahallesinde sağanak yağan yağmurun ardından sel meydana geldi. Selde herhangi bir can kaybı olmazken, bazı ahırları ve ekin tarlalarını su basmasından dolayı maddi hasar oluştu. İlçe sakinleri kendi çabalarıyla suları tahliye etmeye çalışırken, selin görüntüleri de vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Diğer yandan Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda, "Yapılan son değerlendirmelere göre bugün bölgemiz genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli ve kısa süreli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verilmişti.

(Ali Göç/İHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Son dakika haber! Kayseri'de sağanak yağış sele dönüştü
Son dakika haber! Kayseri'de sağanak yağış sele dönüştü
Son dakika haber! Kayseri'de sağanak yağış sele dönüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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