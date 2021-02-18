Sabun için yağ üreten tesiste çıkan yangın söndürüldü
18.02.2021 21:29 | Son Güncelleme: 18.02.2021 22:04
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, sabun içeriğinde kullanılan yağları üreten tesiste çıkan yangın söndürüldü.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, sabun içeriğinde kullanılan yağları üreten tesiste çıkan yangın söndürüldü.
Oruçreis Mahallesi Karpuzatan Caddesi'nde faaliyet gösteren yağ üretim tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın kısa sürede söndürülürken, tesiste hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan