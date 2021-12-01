Son dakika haber: Kayseri'de polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı - Haberler
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Son dakika haber: Kayseri'de polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Kayseri'de polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken kaza yapan iki kişi gözaltına alındı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken kaza yapan iki kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kocasinan Bulvarı'nda takip edilen bir otomobil, polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu Melikgazi ilçesi Nişan Sokak üzerinde kaza yapan otomobilin sürücüsü Ş.A.C. ile araçta bulunan O.C. yakalandı.

Otomobilde yapılan aramada silah ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalanan iki kişi gözaltına alındı.

Son dakika haber: Kayseri'de polisten kaçan şüpheliler kaza yapınca yakalandı

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AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

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