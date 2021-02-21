Son Dakika | Polisten kaçan bir kişi yakalanınca taşıdığı uyuşturucu maddeleri yuttu
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Son Dakika | Polisten kaçan bir kişi yakalanınca taşıdığı uyuşturucu maddeleri yuttu

21.02.2021 02:53 | Son Güncelleme: 21.02.2021 02:58

Son dakika gelişmesine göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde devriye gezen polislerden kaçan şüpheli, yakalanınca taşıdığı uyuşturucu maddeleri yuttu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde devriye gezen polislerden kaçan şüpheli, yakalanınca taşıdığı uyuşturucu maddeleri yuttu.

Cırgalan Mahallesi Cırgalan Caddesi üzerinde devriye gezen polis ekiplerini gören M.Y. hafif ticari aracıyla kaçmaya başladı.

Ekipler cadde üzerinde aracı durdururken M.Y. bölgeden koşarak uzaklaşmaya çalıştı.

Yakalanan M.Y. cebinden çıkarttığı uyuşturucu maddeleri yuttu.

Olay yerine haber verilmesi üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Şüpheli tedavi için Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Son Dakika | Polisten kaçan bir kişi yakalanınca taşıdığı uyuşturucu maddeleri yuttu
Son Dakika | Polisten kaçan bir kişi yakalanınca taşıdığı uyuşturucu maddeleri yuttu
Son Dakika | Polisten kaçan bir kişi yakalanınca taşıdığı uyuşturucu maddeleri yuttu
Son Dakika | Polisten kaçan bir kişi yakalanınca taşıdığı uyuşturucu maddeleri yuttu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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