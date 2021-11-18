Son Dakika | Park halindeki kamyonun çarptığı otomobilde yangın çıktı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde park halindeki kamyonun çarptığı yol kenarındaki otomobil alev aldı.

Gülük Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde park halindeki çekme belgeli kamyon, henüz öğrenilemeyen bir nedenle hareket ederek yol kenarında park edilen 38 ADF 160 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile otomobilde yangın çıkarken, alevler kısa sürede kamyona da sıçradı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın ekipler tarafından söndürüldü. Araçlarda hasar meydana geldi.