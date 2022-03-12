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Son dakika haber | Kayseri'de oyun salonunda silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

AA - Ergün Haktanıyan - Güncel
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Son dakika haber | Kayseri'de oyun salonunda silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberleri... Kayseri'nin Talas ilçesinde oyun salonunda silahla bacaklarından vurulan kişi tedavi altına alındı.

TALAS, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde oyun salonunda silahla bacaklarından vurulan kişi tedavi altına alındı.

Halef Hoca Caddesi'ndeki bir oyun salonunda oyun oynayan 60 yaşındaki A.T, tartıştığı husumetlisi E.B. tarafından silahla vuruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacaklarından yaralanan A.T. 112 Acil Sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan E.B. ile otomobilde beraberinden bulunan O.B'yi kovalamaca sonucu Kuzey Çevre Yolu Terminal Kavşağı'nda yakaladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber | Kayseri'de oyun salonunda silahla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

oyunlar, Kayseri, Polis, Talas, Güncel, Haberler

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