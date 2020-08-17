Son dakika haber: Kayseri'de otomobilin çarptığı yaya öldü
Bir son dakika haberine göre Kayseri'nin Tomarza ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
17.08.2020 10:59 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:04
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Tomarza-Kayseri kara yolu 1. etap TOKİ konutları mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Evran Topaloğlu'na (40) sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BKC 394 plakalı otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki tarlaya girdi.
Kazada ağır yaralanan Evran Topaloğlu ise 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Tomarza Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Kaynak: AA