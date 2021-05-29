Son dakika haber... Kayseri'de otomobile giren 1 metrelik yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı
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Son dakika haber... Kayseri'de otomobile giren 1 metrelik yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

Son dakika haber... Kayseri'de otomobile giren 1 metrelik yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobile giren 1 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartıldı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde otomobile giren 1 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Güneyaşağı Mahallesi'nde bir kişi, otomobiline yılan girdiğini fark etti. Durumun haber verilmesi üzerine otomobili lif yardımı havaya kaldıran itfaiye ekipleri, yılanı çıkartmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 10 dakikalık çalışmanın ardından çıkartılan 1 metrelik yılan, ekipler tarafından doğaya salındı. - KAYSERİ

Son dakika haber... Kayseri'de otomobile giren 1 metrelik yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı
Son dakika haber... Kayseri'de otomobile giren 1 metrelik yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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