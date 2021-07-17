Son dakika haber: Kayseri'de otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haber: Kayseri'de otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı

Son dakika haber: Kayseri'de otomobil devrildi: 2 ölü, 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu karı koca hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu karı koca hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

T.D. (56) idaresindeki 10 ADD 664 plakalı otomobil, Kızılören mevkisinde yol kenarına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile karısı Y.D. (59) Pınarbaşı Devlet Hastanesi, otomobildeki Y.E. (27), E.E. (30) ve B.K.E. (30) Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü T.D. ve eşi Y.D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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