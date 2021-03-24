Öldürülen 3 yaşındaki çocuğun annesi ile birlikte yaşadığı katil zanlısı birbirini suçladı
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Öldürülen 3 yaşındaki çocuğun annesi ile birlikte yaşadığı katil zanlısı birbirini suçladı

24.03.2021 13:51 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:32

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu öldürdüğü iddia edilen sanık ile annenin yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu öldürdüğü iddia edilen sanık ile annenin yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar H.S. ve anne E.Ö, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Davaya müdahillik talepleri kabul edilen Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) avukatları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Maktul yakınları ve basın mensupları ise yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında salona alınmadı.

Duruşmada 2 sanık, esasa ilişkin savunmalarında savcılık ifadelerini tekrar ederek, birbirlerini suçladı.

Sanık H.S'nin annesi ile kardeşi de tanık olarak dinlendi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

UCİM Genel Başkanı Yardımcısı Yücel Ceylan, duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sanık H.S'nin suçu anne ile birlikte paylaşma gayreti içinde olduğunu söyledi. Bu kişinin psikopat, uyuşturucu müptelası ve şiddet yanlısı olduğunu öne süren Ceylan, H.S'nin kısa süre önce de 10 yaşındaki kız çocuğuna istismardan dolayı 15 yıl ceza aldığını belirtti.

Kadınlara seslenen Ceylan, "Birliktelik yaşadığınız, evleneceğiniz insanları çok iyi düşünerek tercih edin. Çocuklarınızı düşünün, siz artık bir annesiniz. Yani, 'ben istediğimle birlikte olurum, istediğimle tekrar hayatımı birleştiririm' demeyin." dedi.

UCİM Türkiye Yapılanma ve İhbar Sorumlusu avukat Rahime Arslantaş Yücel ise bugün 7 avukat olarak, daha 3 yaşını doldurmadan canice katledilen Alperen için hukuk mücadelesi vermek amacıyla burada olduklarını söyledi.

Sonuna kadar savaşacaklarını vurgulayan Yücel, "O caniler tutuklu yargılanıyor. Duruşma salonunda sadece duygu sömürüsü yaparak bu işten sıyrılmaya çalışıyorlar ama biz asla buna müsaade etmeyeceğiz. Çünkü Alperen gerçekten kan donduracak bir şekilde vahşice katledildi. Buna sessiz kalmayacağız. Yeni Alperen'lerin ölmemesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmaları için de ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

Tarafların savunmalarında birbirlerini suçladığına dikkat çeken Yücel, olayın kendilerinden başka görgü tanığı olmadığını aktardı.

Olay

Pınarbaşı ilçesi Güney Mahallesi'nde şüpheli H.S'nin, bir süredir beraber yaşadığı E.Ö'nün 3 yaşındaki oğlu Alperen'i 15 Haziran 2020'de döverek öldürdüğü iddia edilmiş, zanlının kardeşinin ihbarı üzerine başlatılan çalışma sırasında çocuğun cesedi evin karşısındaki mezarlıkta bulunmuştu.

Olayla ilgili anne E.Ö. gözaltına alınırken, kaçan H.S, olaydan 8 gün sonra, özel harekat polisinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, mahallede kullanılmayan bir evin bahçesindeki su kuyusunda yakalanmıştı.

Öldürülen 3 yaşındaki çocuğun annesi ile birlikte yaşadığı katil zanlısı birbirini suçladı
Öldürülen 3 yaşındaki çocuğun annesi ile birlikte yaşadığı katil zanlısı birbirini suçladı
Öldürülen 3 yaşındaki çocuğun annesi ile birlikte yaşadığı katil zanlısı birbirini suçladı
Öldürülen 3 yaşındaki çocuğun annesi ile birlikte yaşadığı katil zanlısı birbirini suçladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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