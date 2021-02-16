Son dakika haber... Kayseri'de metruk binada çıkan yangında 2 pitbull kurtarıldı
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Son dakika haber... Kayseri'de metruk binada çıkan yangında 2 pitbull kurtarıldı

16.02.2021 13:01 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:15
Son dakika haber... Kayseri'de metruk binada çıkan yangında 2 pitbull kurtarıldı

Son dakika habere göre KAYSERİ'de metruk binada çıkan yangında, pitbull cinsi 2 köpek kurtarılarak, barınağa götürüldü.

KAYSERİ'de metruk binada çıkan yangında, pitbull cinsi 2 köpek kurtarılarak, barınağa götürüldü.

30 Ağustos Mahallesi Seda Sokak'taki tek katlı metruk binada saat 11.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tek katlı binada çıkan yangını görenler itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü. Metruk ve eşya bulunmayan binada iple bağlı olan pitbull cinsi 2 köpek bulundu. Köpekler, yangında zarar görmeden kurtarılarak belediye barınağına götürüldü.

 


Son dakika haber... Kayseri'de metruk binada çıkan yangında 2 pitbull kurtarıldı
Son dakika haber... Kayseri'de metruk binada çıkan yangında 2 pitbull kurtarıldı
Son dakika haber... Kayseri'de metruk binada çıkan yangında 2 pitbull kurtarıldı
Son dakika haber... Kayseri'de metruk binada çıkan yangında 2 pitbull kurtarıldı
Son dakika haber... Kayseri'de metruk binada çıkan yangında 2 pitbull kurtarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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