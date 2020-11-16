Son dakika haber! Kayseri'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören kişi öldü
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Son dakika haber! Kayseri'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

16.11.2020 20:13 | Son Güncelleme: 16.11.2020 20:16
Son dakika haber! Kayseri'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören kişi öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayseri'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Kayseri'de metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gören kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sarıoğlan ilçesinde 8 Kasım'da rahatsızlanan H.E, Sarıoğlan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalesinin ardından Kayseri'ye sevk edilen H.E, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi gördüğü özel bir hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti.

H.E'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucuna göre tespit edileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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