Son dakika haber! Kayseri'de maden ocağındaki boşluktan düşen işçi hayatını kaybetti
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Kayseri'nin Develi ilçesinde maden ocağındaki boşluktan düştükleri iddia edilen işçilerden biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde maden ocağındaki boşluktan düştükleri iddia edilen işçilerden biri yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Havadan Mahallesi'nde çinko madeni ocağında çalışan F.Y. ve F.D, bilinmeyen bir nedenle boşluğa düştü.
Ekiplerin çalışması sonucu F.Y. ve F.D. düştükleri yerden çıkarılarak Develi Devlet Hastanesine sevk edildi.
F.Y, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. F.D'nin tedavisi sürüyor
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
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