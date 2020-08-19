Son dakika haber | Kayseri'de kurumlardan koronavirüs denetimi
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Son dakika haber | Kayseri'de kurumlardan koronavirüs denetimi

Son dakika habere göre Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci denetimlerde bulundu.

Son dakika haber | Kayseri'de kurumlardan koronavirüs denetimi
19.08.2020 16:11 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:11

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci denetimlerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Yeşil Mahalle'deki esnaf ve vatandaşlara salgın sürecinde uyulması gereken kuralları hatırlattı.

Kayseri'de halkın kurallara uyduğunu ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Amacımız, zaten ceza yazmak değil onun aksine hatırlatma. Hem kendinizi hem toplumu düşünmeniz doğrultusunda bir uygulama. Ben esnaflarımıza helalinden bol rızık diliyorum, kendilerini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın maske, mesafe, temizlik kuralları çağrısını asla göz ardı etmeyin diyorum."

KAYSO denetimde

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de başkan yardımcıları Abdullah Oğuzbaş ve Ahmet Gümüşcü ile Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) firmalarda denetimlerini sürdürdü.

Salgına karşı en üst düzeyde tedbir almanın sanayi ve üretim açısından önemli olduğunu anlatan Büyüksimitci, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz de bir süredir çok ciddi bir salgınla karşı karşıya. Sanayimiz ve üretimimizin devamlılığı açısından bunu görmezden gelme şansımız yok. Her gün çevremizde birileri bu virüsten etkilenirken, sanayiciler olarak bizim daha dikkatli olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri de düğün ve nikah yapılan alanlarda denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Denetimler konusunda azami gayret gösteren zabıta ekipleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, kuaför ve güzellik merkezleri, internet cafeler başta olmak üzere toplu taşıma araçlarında, taksi duraklarında, sosyete pazarlarında, piknik alanlarında, lunaparkta, toptancı halinde faaliyette bulunan iş yerlerinde, çay bahçelerinde, spor merkezlerinde, hamamlarda ve yeme içme mekanlarındaki denetlemelerine devam ediyor.

Kurallara uymayan vatandaşlara uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, denetimler sırasında maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıtıyor.

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Kaynak: AA

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