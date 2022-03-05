Son dakika haber! Kayseri'de KOAH hastası, babası tarafından hastaneye götürülürken öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de babası tarafından otomobille hastaneye götürülen KOAH hastası, yolda hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi'nde oturan KOAH hastası M.İ. (50) fenalaşınca babası M.İ. oğlunu hastaneye götürmeye karar verdi.

Araçla yola çıkan M.İ. yolda bir akrabasını da almak için durduğunda arka koltuktaki oğlunun hareketsiz yattığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, M.İ'nin hayatını kaybettiğini belirledi.