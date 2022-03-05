Son dakika haber! Kayseri'de KOAH hastası, babası tarafından hastaneye götürülürken öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Kayseri'de KOAH hastası, babası tarafından hastaneye götürülürken öldü

AA, Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Kayseri'de KOAH hastası, babası tarafından hastaneye götürülürken öldü

Son dakika haberi... Kayseri'de babası tarafından otomobille hastaneye götürülen KOAH hastası, yolda hayatını kaybetti.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de babası tarafından otomobille hastaneye götürülen KOAH hastası, yolda hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mimarsinan Demokrasi Mahallesi'nde oturan KOAH hastası M.İ. (50) fenalaşınca babası M.İ. oğlunu hastaneye götürmeye karar verdi.

Araçla yola çıkan M.İ. yolda bir akrabasını da almak için durduğunda arka koltuktaki oğlunun hareketsiz yattığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, M.İ'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Demokrasi, Kayseri, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title