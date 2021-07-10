Son dakika haber! Kayseri'de kız arkadaşı ile kendisini eve kilitleyen kişi özel harekat polislerince gözaltına alındı
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Son dakika haber! Kayseri'de kız arkadaşı ile kendisini eve kilitleyen kişi özel harekat polislerince gözaltına alındı

Son dakika haber! Kayseri'de kız arkadaşı ile kendisini eve kilitleyen kişi özel harekat polislerince gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Kayseri'de kız arkadaşı ile kendisini eve kilitleyen kişi özel harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Kayseri'de kız arkadaşı ile kendisini eve kilitleyen kişi özel harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Talas ilçesi Tablakaya Mahallesi'nde, bir apartmanın 9. katındaki dairede, bir kadının darbedildiği ve çevreye rahatsızlık verildiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Polis ekibi apartmandaki daireye çıkarak B.Y'ye kapıyı açması için ikazda bulundu.

Yaklaşık 2 saatlik ikna ve uyarılara rağmen şüphelinin kapıyı açmaması üzerine olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.

Ekipler, çevre güvenliğini aldıktan sonra uzun namlulu silahlar, kalkan ve koç başıyla dairenin bulunduğu kata çıkarak kapıyı kırdı.

Operasyonda yakalanan B.Y. gözaltına alındı.

Kız arkadaşı B.T. ise kontrol amaçlı hastaneye götürdü.

Son dakika haber! Kayseri'de kız arkadaşı ile kendisini eve kilitleyen kişi özel harekat polislerince gözaltına alındı
Son dakika haber! Kayseri'de kız arkadaşı ile kendisini eve kilitleyen kişi özel harekat polislerince gözaltına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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